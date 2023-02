Tragisch begin skivakantie Twentse gezinnen; bus verongelukt bij hun vakantiehuis na vrijgezellenfeest; bruidegom sterft

INVLOEDRIJK Boegbeeld Samantha Dinsbach van GGD Twente: 'Mijn ouders klagen nooit. Zij leerden mij positief te zijn’

Mensen inspireren elkaar. De serie Invloedrijk laat zien hoe we elkaar beïnvloeden en van elkaar leren. In deze tweede aflevering vertelt directeur publieke gezondheid Samantha Dinsbach van GGD Twente hoe ze in balans blijft door links en rechts energie te tanken. Op haar beurt inspireert zij anderen. „Zij doet waar eigenlijk twee of drie mensen voor nodig zijn.” Zij is bijvoorbeeld ook nog secretaris directeur van SamenTwente. Is het niet te veel?