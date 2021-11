Tragische einde schaatsmarathon Luuk Loohuis: solo op kop en dan onderuit

Eén op twaalf jongeren krijgt jeugdzorg: hoe zit dat in Twente en de Achterhoek?

ALMELO - In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren. Het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt verschilt sterk per gemeente. In Twente ligt dat in Almelo met 9,9 procent het hoogst. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

