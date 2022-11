Transvrouw Lando uit Enschede wint Holland’s Next Top Model

Lando werd als transgender gesteund door een groot deel van de LHBTIQ-gemeenschap. Als transvrouw wil ze vooral mensen inspireren die met zichzelf en hun gender in de knoop zitten, zegt ze. Ze weet tenslotte hoe dat voelt. ,,Ik wist altijd dat ik anders was dan andere kinderen. Zat jarenlang niet lekker in mijn vel, maar ik wist niet waar het vandaan kwam.”

In 2016 kwam ze uit de kast als transgender, de deelname aan Holland's Next Top Model is het sluitstuk van een proces van onzeker meisje naar volwassen vrouw. Binnenkort is ze in de bladen te zien, er komt een interview in de Vogue en ze krijgt een contract bij een modellenbureau. De uitzending met de ontknoping is te zien op Videoland.