Treinverkeer tussen Hengelo en Enschede hervat na wisselstoring

Celstraf voor Enschedeër Van der H. (46) die tijdens familieru­zie schot loste

ENSCHEDE/ALMELO - Michel van der H. (46) uit Enschede is dinsdag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van een half jaar waarvan een maand voorwaardelijk. De Enschedeër schoot bij een familieruzie in de Enschedese wijk Dolphia met een vuurwapen in de lucht.

16 augustus