Trouwe fans FC Twente verlengen, ondanks onzekerheid: 'Heb een rood hart’

Eens een Tukker... Mark Wotte, voetbal­coach in de woestijn: ‘spelers verdienen hier al snel miljoen netto’

8:45 Mark Wotte (59) groeide op in Enschede en speelde in de jeugd bij FC Twente. Als 18-jarige vertrok hij naar Den Haag en speelde nog vier wedstrijden in het eerste van Feyenoord. Daarna was hij onder andere coach van FC Utrecht, Willem II en Jong Oranje. Sinds vorig jaar werkt hij in Abu Dhabi bij Al-Wahda.