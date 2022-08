Tuckerville maakt laatste namen bekend, ook blokkenschema online

Ilse blij met terugkeer Tuckerville

Vanwege corona lag ook Tuckerville twee jaar stil. Ilse DeLange laat weten dolblij te zijn met de terugkeer van Tuckerville op de festivalagenda: „Eindelijk is het zover! Na twee jaar stilte is Tuckerville terug… en hoe! De line up geeft mij nu al een enorme glimlach op m’n gezicht, ik kan niet wachten tot het zover is. Tuckerville is er voor iedereen, voor jong en oud, voor meezingers en fijnproevers en dat alles in de sfeer van de gemoedelijke Twentse gastvijheid. We zetten dit jaar onze Twentse traditie voort op 10 september, ik hoop jullie daar te zien.”