Tukker Pasveer (38) in spoor van Boschker na Oranje-debuut: ‘Had dit niet kunnen dromen’

Remko Pasveer, 38 jaar geleden geboren in Enschede, werd donderdagavond de op één na oudste debutant in Oranje ooit. De keeper van Ajax nestelde zich in het rijtje ‘gouwe ouwe’ naast voormalig FC Twente-doelman Sander Boschker, die zelfs 39 jaar oud was toen hij debuteerde in aanloop naar het WK 2010.

Pasveer speelde de hele wedstrijd tegen Polen (2-0) en kwam amper in de problemen. ,,Een paar jaartjes terug had ik dit niet kunnen dromen”, zei Pasveer, die Vitesse in 2021 verruilde voor Ajax. In Amsterdam is hij de eerste keeper en dus had hij een selectie voor het Nederlands elftal ergens wel verwacht. ,,De laatste maanden zat het er wel een beetje aan te komen, ook omdat er veelvuldig contact was. Maar nu mocht het eindelijk zo zijn.”

‘Mooiere avonden’

Pasveer speelde in deze regio zowel voor FC Twente, Heracles al Go Ahead Eagles, maar bloeide pas laat echt op. ,,Dit is wel één van de mooiere avonden van mijn leven”, zei Pasveer na de Nations League-wedstrijd in Warschau voor de camera van ESPN.

In een competitief duel is Pasveer nu zelfs de veruit de oudste debutant, na Barry van Galen die 34 jaar was in 2004 bij zijn debuut. Boschker keepte namelijk een helft in een vriendschappelijke interland tegen Ghana (4-1 winst). Pasveer deed mee om het 'echie’ van de Nations League.

Twee Tukkers

De Tukker hoopt op meer en een mogelijk vervolg op het WK in Qatar. In de interlandperiode deed Pasveer als keeper ook mee aan de penaltytests. De doelman over wat hij zoal gedaan heeft: ,,Dat weet ik zelf ook niet. We hebben wat testen gedaan. Wat er uit komt, krijgen we nog te horen. Ik heb geen bal tegengehouden, dus ik denk niet dat ik op basis van die tests keepte.”

Overigens stonden er na de entree van Weghorst in minuut 75 twee Tukkers samen op het veld van het Nederlands Elftal. Het is niet duidelijk of dat ooit eerder is voorgekomen.

De top 5 oudste debutanten in Oranje

1. Sander Boschker (39 in 2010)

2. Remko Pasveer (38 in 2022)

3. Barry van Galen (34 in 2004)

4. Henk Timmer (33 in 2005)

5. Ben Hoogstede (33 in 1921)

