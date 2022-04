Tussen de bankstellen, koelkasten en andere rotzooi vindt de gemeente een doosje met Romy’s adres: hoppa, 95 euro boete

Enschedeër (31) die tijdens wild feestje jonge vrouw verkracht­te, hoeft niet de cel in

ALMELO/ENSCHEDE - De 31-jarige Patrick F.P. uit Enschede is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 183 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Hij heeft al drie dagen vastgezeten en hoeft dus niet opnieuw de cel in. F.P. zou in januari 2021 tijdens een feestje de gastvrouw met zijn vingers hebben verkracht. Ook moet de man, getrouwd en vader van twee kinderen, verplicht 240 uur werken en het slachtoffer 1500 euro schadevergoeding betalen.

