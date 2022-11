TV Het Wooldrik in Enschede wil padelbanen, buurt vreest geluidsoverlast

Drie jaar cel voor Tunesiër die Enschedese studente probeerde te verkrach­ten

ENSCHEDE/ALMELO - Tunesiër Silem M. (38) verdwijnt drie jaar achter de tralies omdat hij midden in de nacht een Enschedese studente probeerde te verkrachten. De studente kon gelukkig ontsnappen uit M.'s greep en kon zich in een nabijgelegen woning in veiligheid brengen. M. moet de studente bijna 10.000 euro schadevergoeding betalen.

24 november