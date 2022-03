Twee aanhoudingen na schietincident aan Slankweg in Enschede, politie doet onderzoek

video Kunste­naars­col­lec­tief Black Brick stuurt vanuit Enschede 60 drones naar Oekraïne: ‘Eyes in the sky’

Zestig drones worden door kunstenaarscollectief Black Brick in de kelder van Warp Technopolis gereedgemaakt voor vertrek naar Oekraïne. Net als bij de 187 drones van de eerste batch begin maart, maakt het team wederom een leger ‘eyes in the sky’ klaar voor surveillance aan het front. „Zo worden oorlogsmisdaden vastgelegd.”

28 maart