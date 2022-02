Twee Europese titels voor ‘Flying Dutchman’ Wan Bakx van AC TION

‘Grote storing’: meerdere straten in Boswinkel zitten al weken in het donker, Enexis heeft probleem nog niet opgelost

ENSCHEDE - Wat is er aan de hand met de straatverlichting in de Zuiderstraat, St. Janstraat en een deel van de Burgemeester Jacobsstraat? Sinds 8 februari zitten bewoners van die straten in het donker, omdat de lantaarns het begeven hebben. Dat is bijzonder, want vijf jaar geleden gebeurde namelijk precies hetzelfde.

25 februari