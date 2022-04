Twee hennepkwekerijen in twee flats in Enschede, honderden planten in beslag genomen

Met videoENSCHEDE - De politie heeft donderdag twee in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen in Enschede. Beide kwekerijen werden aangetroffen in flats: een aan de Waalstraat en de ander aan de Fazatstraat. In totaal zijn zo'n 500 planten in beslag genomen.