Twee verdachten Enschedese hennepbende op vrije voeten, OM wil andere vier langer achter tralies

Twee verdachten die maandag zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige hennepteelt in Enschede zijn door het Openbaar Ministerie op vrije voeten gesteld. Het OM wil dat de overige vier verdachten wel 14 dagen vast blijven zitten. Daar beslist morgen de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo over.

Na maanden voorbereiding viel de politie afgelopen maandagochtend twaalf gebouwen in Enschede en een bedrijfspand in Delden binnen. In totaal waren 180 politiemensen betrokken bij de actie. Het epicentrum daarvan lag in de Enschedese Burgemeester Jacobsstraat. Daar woonde de familie R. in drie huizen gebroederlijk naast elkaar.

Broers werden onaantastbaar

Zes verdachte Enschedeërs moesten maandag mee met de politie, naast drie broers R., gaat het om de vriendin van een van de broers en twee andere verdachten. De politie meldde dat de verdachten 20, 27, 29, 31, 32, 34 jaar oud zijn. Het OM maakte vandaag bekend dat ze de 29-jarige en de 31-jarige verdachte vrij laten.

De politie was er net op tijd bij, zei districtschef Arjan Derksen tegen deze krant: „Ze werden onaantastbaar.” Derksen sprak van een criminele organisatie die de teelt, het drogen en de verkoop van hennep in eigen handen had. Het hoofd van de Twentse recherche schatte dat de verdachten zeker miljoenen moeten hebben verdiend.

Hoop rust terugkeert

Het vermoeden is dat het drugsgeld werd witgewassen via snackbar De Haven in Enschede en meubelwinkel Perfect Interiors uit Delden. Een van de broers R. is eigenaar van De Haven, zijn vriendin zou de meubelzaak bestieren.

Buurtbewoners reageerden opgelucht. De broers zorgden al jarenlang voor veel overlast, vertelden zij anoniem. Geregeld staken zij zwaar en illegaal vuurwerk af of raceten met dure sportwagen door de straat. Wie de familie R. aansprak op hun gedrag, werd geïntimideerd. „Als je de politie belde, stonden ze de volgende dag voor je deur.” Nu de mannen vast zitten, hoopt de buurt dat de rust terugkeert.