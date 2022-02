Twee volleybalgeneraties in dezelfde klasse: piepjong Twente’05, gelouterd Vips Bardot

Het is een doordeweekse avond in de Diekmanhal. Twente’05 zou voor de competitie in actie komen, maar door deze wedstrijd gaat een streep. De reden? Coronabesmettingen. Twente’05 gaat daarom maar trainen. Speciaal voor de foto trekt speler Tijn Besselink deze avond toch zijn wedstrijdshirt aan. Ook Frank Oort, speler van Vips Bardot, meldt zich in zijn groen-witte outfit. „Ik kan zo met jullie meetrainen”, zegt Oort met een knipoog. Besselink reageert: „Nee, dat kan echt niet. Hij is van de rivaal.”