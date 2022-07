Tweede serie over Enschedese vuurwerkramp in de maak: ook Viaplay komt met productie

Het is al de tweede serie over de ramp in Enschede die is aangekondigd. Producent Fiction Valley maakte eerder bekend dat het ook een serie over de vuurwerkramp gaat maken. Het bedrijf maakte onlangs bekend dat het de filmrechten van Simon Vuyk’s boeken De Vuurwerkramp en De Waarheid achter de Vuurwerkramp heeft bemachtigd. Het is nog niet bekend wanneer en op welke zender of streamingsdienst de serie te zien zal zijn.



Nabestaanden lieten eerder weten dat ze hun hart vasthouden voor de eerder aangekondigde dramaserie. Ze zijn bang dat de tragedie wordt opgeklopt tot een spannende reeks, leunend op sensatie. Maar dat is juist niet wat schrijver Simon Vuyk wil, zegt hij. „Het gaat me om de doofpot. Het ramponderzoek vind ik zwaar onder de maat.”