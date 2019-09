Twente en AZ staan achter Antwerp-besluit, ondanks enorme kosten

Politie zocht bij Boekelo opnieuw naar vermoorde Jatti: ‘Nu echt voor het laatst’

3 september BOEKELO - Er is een ultieme poging gedaan om één van de grootste moordmysteries van Twente op te lossen: een coldcaseteam van de politie zocht de afgelopen weken - voor de zoveelste keer - naar het lichaam van Gerrit ‘Jatti’ Wensing. Hij werd in 1971 doodgeschoten, maar zijn lichaam is nooit gevonden.