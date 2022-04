Twente krijgt ‘heel bijzonder’ themapark op vliegveld: ‘Dit is de kinderbouwbeleving van het jaar’

Het themapark is een initiatief van Bouwend Nederland, dat op deze manier jongeren enthousiast probeert te krijgen voor een toekomst in het vak. De komende jaren zal het pop-up themapark door Nederland reizen, Twente heeft komende zomer de primeur.

Bouwend Nederland zelf noemt het ‘de kinderbouwbeleving van het jaar’ en ‘een geweldige beleving voor de jeugd’. ‘De bouw is natuurlijk meer omvattend dan alleen het stapelen van stenen’, meldt de branchevereniging over het initiatief, waar ook regionale bedrijven en het onderwijsveld bij betrokken zijn. ‘Dat willen we de jeugd van Twente en omstreken deze zomer laten ervaren.’