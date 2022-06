Twente telt nul windmolens, maar de wieken worden er (alvast) wel gebouwd

Het is een bijzonder gezicht. In Twente staat (nog) geen enkele windmolen, maar naast een bedrijfshal aan De Staalsteden in Enschede liggen 35 sets windmolenwieken. Grofweg in lengte variërend van 25 tot 30 meter. Het is de voorraad van EWT, bouwer van windturbines met hoofdvestiging Amersfoort, die in 2018 een productievestiging voor wieken in Enschede opende.