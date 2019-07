Twentefan start inzamelingsactie voor boete KNVB

Video MST in Enschede slecht bereikbaar, bezoekers rijden zich massaal vast

18:58 ENSCHEDE - Ziekenhuis MST in de Enschedese binnenstad was niet eerder zo slecht bereikbaar als in de laatste weken. Vanwege de vele wegopbrekingen en omleidingen schatten bezoekers hun reistijd soms verkeerd in. Regelmatig komt een patiënt te laat bij de dokter.