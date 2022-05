Twents bedrijf wint aanbesteding van Ministerie van Singapore: 'Hadden nooit verwacht’

GGD Twente breekt zich het hoofd over hoe het verder moet met corona: ‘Weten niet of het echt een orkaan is’

ENSCHEDE - Corona lijkt voor veel mensen niet meer te bestaan, maar voor de GGD Twente is het nog dagelijkse realiteit. Er is al flink afgeschaald. Op het hoogtepunt werkten er 1180 mensen in het coronateam, nu nog 683. Maar hoe moet dat verder?

30 april