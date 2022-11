Twents KroeseWevers na fusie in top-10 van landelijke accountants

Dekking boven grote rivieren

KroeseWevers, opgericht in 1980, telt zeven kantoren in Overijssel, Drenthe, Groningen en de Achterhoek, waar in totaal 420 mensen werken. In Twente heeft het kantoren in Enschede en Oldenzaal. Moore MTH is met 17 kantoren iets groter en is actief in de polders, het Gooi, Noord-Holland en delen van Gelderland, Groningen en Drenthe. Hutten: „Samen hebben we dekking boven de grote rivieren.”