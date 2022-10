Twents Mandoline- en Gitaarorkest is 100 jaar: ‘De mandoline trekt helaas geen jongeren meer’

Julia weet hoe jonge vrouwen meer voldoening kunnen halen uit hun werk: ‘Het hoeft niet voor altijd te zijn’

ENSCHEDE - Iedereen heeft wel eens een dag dat hij baalt van z’n werk. Maar als dat balen de overhand neemt, is het misschien tijd om verder te kijken naar een andere baan. Want geluk in je baan is het allerbelangrijkste, zegt Julia Wiggers van Van begin tot baan. En dat is precies waar de Twente Board verder op wil insteken.

28 oktober