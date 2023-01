Twentse journalist die falende MST-arts ontmaskerde blikt terug: ‘De confrontatie, die was merkwaardig’

Veroordeeld, maar niet voor medische missers

De rechtbank in Almelo veroordeelde Ernst Jansen Steur in 2014 tot drie jaar cel voor zijn ingrijpende medische missers. In hoger beroep werd Jansen Steur echter door het Gerechtshof in Arnhem vrijgesproken. Het Hof meende dat ‘opzet’ van de arts niet bewezen kon worden. Die vrijspraak werd even later definitief.