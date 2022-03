Video Will Smith slaat Chris Rock op Oscarpodi­um en schokt li­ve-pu­bliek

Zowel de zaal als het miljoenenpubliek dat live naar de 94ste Oscaruitreiking keek, was er even van overtuigd dat het een act betrof. Maar het bleek alles behalve ingestudeerd: een beledigde en woeste Will Smith stoof het podium op, gaf presentator Chris Rock een dreun en schreeuwde dat hij het niet in zijn ‘fucking’ hoofd moest halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken. Smith werd kort daarna bekroond als beste acteur voor zijn rol in King Richard.

