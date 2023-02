Uittip: de verlichte carnavalsoptocht in Twekkelerveld

Pieter Omtzigt bij opening tentoon­stel­ling toeslagen­af­fai­re in Hengelo: ‘Het zat verkeerd in onze eigen achtertuin en we hadden het niet door’

HENGELO - Een indringende tentoonstelling over slachtoffers van de toeslagenaffaire is zaterdag geopend in Hengelo. Het geeft gedupeerden een gezicht en laat zien dat het ook in Twente een groot probleem is. „Het zat verkeerd in onze eigen achtertuin en we hadden het niet door”, zei Pieter Omtzigt bij de opening.

