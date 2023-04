Uittip! Met deze wandeltour leer je waar je in Enschede verpakkingsvrij boodschappen kan doen

EENS EEN TUKKER Van dj in Enschede tot surfonder­ne­mer op Bali: Jordy realiseer­de zakendroom

Jordy Robers (46) uit Haaksbergen is bij generatiegenoten vooral bekend als dj die de muziek draaide in tal van horecabedrijven op de Oude Markt in Enschede. Robers woont inmiddels op Bali en is daar en in Marokko en op Sri Lanka (mede)eigenaar van surfcamps.