Universiteit Twente deinst terug voor Chinese student: ‘Banden niet verbroken maar wel aan herziening toe’

indebuurt.nl Superfan Niek heeft een FC Twen­te-mancave: 'Het trotst ben ik op de muurschil­de­ring van Bryan Ruiz'

Niek van Stralen (34) is groot fan van voetbalclub FC Twente. De geboren en getogen Enschedeër bezoekt bijna alle thuis- en uitwedstrijden om zijn club aan te moedigen. Sinds 2022 woont hij met zijn vriendin in een koopwoning in Mekkelholt, waar Niek een FC Twente-mancave heeft. “Dit is mijn eigen plekje thuis.”