Universiteit Twente doet op verzoek Tweede Kamer onderzoek naar vuurwerkramp Enschede

De pil, paraceta­mol en prednison: het zit in het Twentse water, maar hoe haal je het er uit?

ENSCHEDE - Medicijnen doen goed werk in een ziek lichaam. Maar de chemische resten die vervolgens via plas en poep in het water terechtkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Waterschap Vechtstromen test nu via twee pilotprojecten wat de beste manier is om die giftige stoffen uit het water te filteren.

30 oktober