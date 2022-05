Universiteit Twente helpt Facebook aan geavanceerde avatars

met video Sofia (10) kreeg bomscherf in haar hoofd; in Roessingh leert ze stap voor stap weer lopen

Bij een bombardement in Oekraïne raakt in april de 10-jarige Sofia uit dat land levensgevaarlijk gewond. Een bomscherf dringt tot 11 centimeter diep haar hersenen binnen. Maar ze overleeft. Het gaat zelfs redelijk, zeker sinds ze vorige week in revalidatiecentrum Roessingh mag revalideren. Waarschijnlijk komt het meisje er grotendeels bovenop.

