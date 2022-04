Universiteit verkoopt ‘De Efteling’ in Enschede aan het Rijk

Oude oorlogsfoto’s uit Enschede in de herkansing bij Prismare: ‘Onver­wachts weer actueel’

ENSCHEDE - Scherp is hij niet, de foto van drie vrouwen die ergens in Enschede is genomen tijdens of kort na de bevrijding. In een berm hurken ze neer bij het lichaam van een vermoorde stadgenoot waarover een Nederlandse vlag is gelegd. Ze leggen bloemen bij het geïmproviseerde graf, dahlia’s zo te zien.

