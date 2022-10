Universteit Twente harkt 3 miljoen binnen voor onderzoek naar klimaat en zorg

Zorgverleners ontlasten

Beide thema's staan op dit moment volop in de belangstelling. De werkdruk in de gezondheidszorg is enorm groot en er is niet genoeg geld voor extra personeel. Technische hulpmiddelen worden steeds meer ingezet om de zorgverleners te ontlasten. Onderzoek aan universiteiten levert daar een belangrijke bijdrage aan. Ook klimaat, energie en duurzaamheid vraagt om innovatieve oplossingen, om de grootschalige problemen effectief aan te pakken.

Talenten werven

Het geld is bedoeld om zowel de werkdruk onder UT-personeel in deze sectoren te verminderen als om nieuwe talenten te werven die bij kunnen dragen aan dat onderzoek. Bij de UT is men blij met het extra geld: „Als relatief kleine universiteit doen we goed mee”, meent Van der Velde. Hij benadrukt dat het bijzonder is dat Twente op drie van de vier maatschappelijke thema's geld toebedeeld krijgt. „Het laat zien hoe breed wij opleiden.”