Urban City Run is terug met bijzonder parcours door Enschedese binnenstad

Duizend deelnemers

De Urban City Run werd in 2018 voor het eerst gehouden. Het is een verkenningsloop van 5 of 7,5 kilometer door en langs leuke straatjes, gebouwen en theaters in Enschede. Deelnemers lopen over asfalt, maar ook over tapijt en gras. En dat maakt deze loop anders dan anders en populair. De relatief nieuwe run trok vorig jaar zelfs duizend deelnemers. ’Langs het parcours en in de gebouwen beleef je bijzondere momenten die je enkel als deelnemer kan ervaren’, zo belooft de organisatie. Onderweg is er tijd om selfies te maken en na de finish is er gelegenheid om samen wat te eten, te drinken en ervaringen te delen.