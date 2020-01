Vader jonge vandalen Sparta Enschede meldt zich: camerabeelden offline

Eindejaarsconference André Manuel: ‘Deporteren boeren wordt nog heel gedoe’

31 december ENSCHEDE – André Manuel keek tijdens de Twentse Eindejaarsconference nog even terug op de boerenprotesten. Voorman Van den Oever van de Farmers Defence Force vergeleek de positie van de boeren zelfs met die van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Maunuel redeneerde even verder over die stelling.