Vak-P verliest bestuurszaak tegen gemeente Enschede

ZWOLLE - Vak-P heeft de rechtszaak verloren over de sluiting van het eigen supportershome en het intrekken van de horecavergunning. De supportersvereniging vocht de beslissing van de gemeente Enschede aan, toen het home in april 2017 werd gesloten nadat er tijdens een politie-inval een 'handelshoeveelheid' harddrugs was gevonden.

Volgens Vak-P berustte de sluiting op gebrekkig onderzoek, en deed de gemeente niets met aangeboden verbetermaatregelen. Ook was het home volgens de vereniging op het moment van de inval voor iedereen toegankelijk, waardoor Vak-P niet zelf verantwoordelijk zou zijn voor wat er binnen gebeurde.

Dat argument over de verwijtbaarheid van het bestuur van de supportersvereniging is door de rechtbank niet relevant geacht in de bestuursprocedure.

Meer dan 0,5 gram

De gemeente Enschede verdedigde zich vorige maand bij de bestuursrechter in Zwolle vooral met het argument dat de burgemeester het lokaal mag sluiten als er meer dan een halve gram drugs is gevonden. En dat was bij de inval in april 2017 het geval. Ook werd er op een aantal plekken een groot aantal drugszakjes gevonden, wat zou wijzen op drugshandel en niet op individueel gebruik.

Op basis van die bevindingen sloot burgemeester Onno van Veldhuizen het home voor een jaar, en trok hij de horecavergunning voor twee jaar in. Door die laatste maatregel zou Vak-P sinds een aantal weken weer terug mogen in het home, maar daar zou vervolgens nog een jaar lang geen drank mogen worden geconsumeerd of verkocht.

Weer in het ongelijk