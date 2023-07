Vakantie op kosten van de baas: het kan, bij dit bedrijf in Enschede

Met video Regionale herdenking slavernij­ver­le­den? Deze Ensche­deërs zijn er wel voor

Het is zaterdag Keti Koti, de dag waarop 160 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. In Amsterdam en Rotterdam zijn er herdenkingen maar in Twente blijft het vooralsnog stil. Moet dat zo blijven of is het ook hier tijd om stil te staan bij dit deel van ons verleden? Verslaggever Herman Haverkate vroeg het in Enschede. „We moeten vooral zorgen dat het niet meer gebeurt.”