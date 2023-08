Van alle kanten felicitaties voor stemmenkanon Omtzigt: ‘Pieter neemt een moedig besluit’

Van alle kanten felicitaties. Hoewel? VVD-coryfee, oud-minister en streekgenoot Henk Kamp was recent sceptisch. Het had veel weg van een poging om Omtzigt de wind uit de zeilen te nemen. „Ik kan me moeilijk voorstellen dat Omtzigt aan een eigen partij begint”, zei Kamp in een radio-uitzending van het programma WNL Haagse Lobby, om daarna op te merken dat ‘Omtzigt al in een burn-out raakte door het fractiewerk’.