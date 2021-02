Van autoshowroom naar het ‘stadion’ van Maarten Vazquez: ‘In 2050 zijn we partner van de UEFA Champions League’

ENSCHEDE - Parkeren is alleen voor fans, nieuwe medewerkers krijgen een voetbaltenue en vergaderen doen ze hier op een grasmat. Dit verhaal gaat niet over een voetbalclub, maar over internet- en marketingbureau Vazquez. Een kijkje in dit gloednieuwe ‘stadion’ van Maarten Vazquez aan de Parkweg.

Waar voorheen Landrovers en BMW’s schitterden in de showroom, staan nu bureaus, voetbalveldjes en dug-outs van Vazquez. Dit is hun Estadio, Spaans voor stadion. Hier wordt door 39 spelers gewerkt aan bekende namen zoals Hartman, Cooper Tires, Prescan en HUUS.nl. Ze zijn een beetje doorgeslagen met de voetbalmetafoor. Maar het werkt, zeggen Maarten Vazquez en Thijs Mensink. Twee maanden zitten ze nu in dit opvallende pand met grote raampartijen aan de Parkweg. Vazquez: „We gingen van 250 naar 2500 vierkante meter. Toen ik hier voor het eerst binnenliep, kreeg ik wel even hartkloppingen.”

Fusie met Sticky Bandits

Ondernemer Maarten Vazquez (29) - opgeleid als grafisch ontwerper - begon acht jaar geleden in z’n uppie aan de keukentafel. De Enschedeër miste het teamgevoel, nam gelijkgestemden aan en huurde een bescheiden pandje aan de Tromplaan. Al snel volgde een groter kantoor aan de Oldenzaalsestraat en daarna viel zijn oog op deze voormalige autoshowroom aan de Parkweg. Ondertussen liepen er al gesprekken met oud-bekende Thijs Mensink van digital agency Sticky Bandits in Boekelo. Na twee etentjes waren ze erover uit: een fusie is een goed idee. Het pand aan de Parkweg werd gekocht en de directie van Vazquez uitgebreid. Thijs Mensink is nu strategisch directeur en Rajiv van Wijk operationeel directeur.

In slechts vier weken werd het pand omgetoverd tot hun Estadio. Vanwaar die hartkloppingen? Vazquez: „Er moest nog zóveel gebeuren.” De naam verwijst naar zijn roots. Opa Vazquez kwam uit Spanje naar Nederland en werkte hier als gastarbeider voor Vredestein. Zijn vader loopt hier vandaag met een schilderskwast door het pand. „Onze materiaalman”, zegt zoon Vazquez met een knipoog. Estadio wordt een creatieve broedplaats, een hub. Met opleidingen voor studenten van Saxion en ROC van Twente.

Rode Porsche

Mensink: „Ik keek altijd op tegen de grote reclamebureaus in Amsterdam. Totdat het me opviel dat er ontzettend veel Tukkers werken. Als we dat talent in Twente behouden, dan kunnen we ook hier de grote merken bedienen.” Dit flitsende pand - met al die voetbalmetaforen én rode Porsche op de benedenverdieping - moet ze daarbij gaan helpen. Vazquez: „Jong talent wil bij een club horen die ambitie heeft om te groeien. En dat stralen we nu ook uit. We zijn ambitieus, creatief en brutaal. Niet te verwarren met arrogant.”

70 uur per week

Van corona hebben ze weinig last. „Bedrijven zijn juist veel meer bezig met online. We missen vooral de collega’s die thuiswerken. Ons motto is: ‘work hard, play hard’. Maar het is nu wel heel veel work.” Vazquez en Mensink maken weken van wel 70 uur. Ze liggen wel eens wakker van een project, maar echte stress ervaren ze niet. „We doen wat we leuk vinden. Daarom zijn we ondernemer geworden”, zegt Mensink.

Drie jaar op rij won Vazquez de FD Gazellen Award voor snelst groeiende bedrijven van Nederland. Dat is een teken dat we op de goede weg zitten, zegt Vazquez. „In 2050 willen we digital partner zijn van de UEFA Champions League. Dat lijkt ver weg, maar we werken er elke dag aan om dat te bereiken.”

Volledig scherm Twee maanden geleden trokken Maarten Vazquez (rechts) en Thijs Mensink met hun internet- en marketingbureau in deze voormalige autoshowroom aan de Parkweg in Enschede. Eigenaar Maarten Vazquez: „Jong talent wil bij een club horen die ambitie heeft om te groeien. En dat stralen we nu ook uit.” © Emiel Muijderman

