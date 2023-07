Van beiaardklanken tot tropische klanken en cocktails: 5 Achterhoekse uittips

Ben uit Enschede kijkt terug op Gino, zijn broertje dat precies 20 jaar geleden overleed

Ze deden alles samen. Van voetballen tot vissen. Tot Ben Weber, oud-speler van FC Twente, erachter kwam dat zijn broer Gino ‘anders’ was: een lieve jongen die verslaafd raakte en in 2003 overleed, deze maand precies twintig jaar geleden. Door de tragedie ontwaakte de schrijver in hem. „Mijn kinderen moeten weten wie hun oom is geweest.”