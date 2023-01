Van boerenzoon tot priester: Joachim verkoos Lonneker boven Utrecht voor een zeldzame gebeurtenis

Een week lang was hij bijzonder, zegt Joachim Oude Vrielink (42). „Dat is het aardige van zo’n priesterwijding. Daarna gaat het weer voorbij en dat is ook goed, hoor.” Thuis, te midden van zijn huisgenoten, de broeders in stadsklooster La Verna, is hij weer ‘gewoon’ Joachim. Hij is dezelfde als toen hij nog dat Twentse jongetje was, maar op een hoger niveau. Zoals hij rond de priesterwijding in Lonneker zag dat zijn vroegere noabers en klasgenoten in wezen ook nog steeds dezelfde mensen zijn.