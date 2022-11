Van griezelig en gevaarlijk gebouw tot bijzonder hotel in Eibergen: ‘Hier moest iets van te maken zijn’

De planten groeiden uit de dakgoot. Er was geen kastanjeboom meer te bekennen. En de prachtige authentieke dakkapellen waren foetsie. Oh ja, het dak stond ook nog op instorten, de kozijnen waren verrot en er was geen leiding of stroomkabel te vinden. Je moest wel heel veel fantasie hebben om hier een beetje doorheen te kunnen kijken. En toch viel DirkJan Heinen in 2015 als een blok voor dit ’karakteristieke’ pand. Heinen: „Een gebouw dat al bijna 200 jaar staat, kan nog wel 200 jaar mee toch? Hier moest iets van te maken zijn.”