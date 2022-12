Van Heek pronkte graag met zijn ‘starterswoning’, maar waar is dat daktorentje gebleven?

Sinds iets meer dan een jaar is het eigendom van Carl Luttikhuis en zijn partner Willeke Krieger van TLC Advocaten. Van de oorspronkelijke grandeur is veel verdwenen. Het sierlijke houten torentje dat geen ander doel had dan te pronken met de rijkdom van de eerste bewoners, staat allang niet meer op het dak. Drie enorme serres aan weerszijden en aan de achterkant van de villa zijn er ook niet meer. En waar het landhuis vroeger opviel door zijn ligging midden in de weilanden, staat het nu bijna anoniem ingeklemd tussen luxe appartementencomplexen aan een drukke straat.