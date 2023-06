Van ‘karkas’ tot blikvanger: Binnen kijken in dit bekende Enschedese gebouw na een spectaculaire make-over

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Bram in Hengelo: 'Ik krijg veel complimen­ten over de tuin'

In de voortuin van Bram Bokhove is bijna elk seizoen wel iets kleurrijks te zien. Nu het zomer is, springen de paarse en roze kleuren van de planten eruit. Deze staan er niet zomaar. Ben je benieuwd hoe Bram te werk gaat? Lees het hier!