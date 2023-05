Van Schimmelpennincks voorspelde uittocht Twentse hogeropgeleiden blijkt niets. Integendeel.

Verbijste­ring over vernieling van monument voor verzets­held Theo van Loon die zijn leven gaf voor de Hengeloërs

Hij gaf in april 1945 zijn leven voor de inwoners van Hengelo. Maar nu is voor de tweede keer het monument ter nagedachtenis aan verzetsheld Theo van Loon aan de Grobbenweg vernield door vandalen. „Hoe komt het in je hoofd om zoiets te doen!”