Van Schimmelpennincks voorspelde uittocht Twentse hogeropgeleiden blijkt niets. Integendeel.

recensie | met video Dit is waarom nieuwe theater­show Vergeten Twentse Lente onverge­lijk­baar is met Hanna van Hendrik

Op de dag dat in Hengelo de Aprilmei-staking uit de Tweede Wereldoorlog werd herdacht ging vijf kilometer verderop in hangar 11 van vliegveld het theaterspektakel De Vergeten Twentse Lente in première. Duizend bezoekers waren erbij aanwezig. Ze kregen waar voor hun geld, misschien zelfs wel te veel.