Van sloop naar gemeentelijk monument: militair complex uit Koude Oorlog in Twekkelo blijft behouden

Het is een uniek complex uit begin jaren 60. Het is gebouwd vanwege de koude oorlog, als commandocentrum voor de Vliegbasis Twenthe. Daar stonden destijds straaljagers. Het commandocentrum ligt acht kilometer van de vliegbasis, precies in het verlengde van de landingsbaan. Dat werd toen gezien als een veilige afstand in het geval van een atoomaanval. De bossen eromheen moesten het geheime complex verbergen voor de Russen. Er staan een kantoor en magazijnen, er is een ondergronds waterbassin met pomp en een schuilplaats en zijn ondergrondse brandstoftanks.

Vloeibare zuurstof

Naast een communicatiecentrum was er ook een mobilisatiecentrum, een peilbaken voor landende vliegtuigen, de opslag van geneesmiddelen en een installatie om vloeibare zuurstof te maken voor straaljagers. Het is tot na de Koude Oorlog in gebruik gebleven en onderhouden. Toen de vliegbasis in 2007 sloot is het complex verkocht. Er wonen en werken nu onder anderen kunstenaars.

En nu?

Het Cuypersgenootschap en de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker hebben de gemeente gevraagd dit unieke stuk geschiedenis te bewaren. De eerste stap tot behoud is nu gezet. De monumentencommissie en de gemeente zien de waarde ervan in.

De volgende stap is om de eigenaar te laten weten dat dit voornemen er is. Die mag vanaf nu niks meer aan het complex veranderen. Vier jaar geleden waren er nog plannen om het complex te slopen tot grote verontwaardiging van omwonenden. Het complex moest wijken voor twee woningen. Onder meer door inzet van de Verenging Behoud Twekkelo is dat niet doorgegaan.

Volledig scherm Het terrein aan de Haimersweg 210 is 1,2 hectare groot © Gemeente Enschede