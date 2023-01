Van ’t Mös, zo heet na 45 jaar het bekende Enschedese bedrijf in tuinbenodigdheden. Zonder ‘Ben’ dus: ‘Ik ben er afgeknipt, haha’

Sinds 1 januari is de naam van het bedrijf in tuinbenodigdheden kortweg veranderd in Van ’t Mös. Oprichter Ben Kleine Wiecherink (bijna 67 jaar) verkocht de zaak na 45 jaar. ‘Ben’ is dus geschrapt in de naam. „Ik ben er afgeknipt, haha.” Maar Van ’t Mös blijft, omdat dat bekend is in Twente en de Achterhoek. Nog een paar maanden om de nieuwe eigenaar Sjors Meuleman in te werken en dan zit zijn werkzame leven erop.