Van Tinderdate in Enschede naar samen emigreren naar Oostenrijk: ‘De flessen prosecco liggen straks in de rivier’

‘Ik moet je twee dingen vertellen’, zei Raimond Lubbers bij zijn eerste date met Saskia op een terras. Een paar weken daarvoor had Saskia zijn foto naar rechts geswipet op Tinder. De blondine was gelijk verkocht, maar begon na die opmerking toch te twijfelen. „Oh nee, hij heeft een geslachtsziekte en zat in de bak omdat hij iemand vermoordde”, zegt ze nu. „Dat waren de eerste dingen die in me opkwamen.”