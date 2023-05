Vanavond minder treinen tussen Zwolle en Enschede door personeelstekort bij Keolis

Is grote vechtpar­tij in Haaksber­gen het gevolg van terrorise­ren­de hangjonge­ren? ‘Meerdere signalen ontvangen’

Heeft de grote vechtpartij van vrijdagavond op de kermis in Haaksbergen te maken met de spanningen, intimidatie en overlast door een groep hangjongeren die het dorp al een tijd teisteren? Burgemeester Rob Welten speekt over een „precaire situatie die om uiterste zorgvuldigheid vraagt.” Wat is er precies aan de hand?