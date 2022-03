Veel rookontwikkeling bij brand op zolder aan Lijsterstraat in Enschede

VIDEO Twente neemt afscheid van laatste coronare­gels: straks geen mondkapje meer in het openbaar vervoer?

ENSCHEDE - Nederland gaat vanaf 23 maart weer vrijwel volledig terug naar het oude normaal. Een mondkapje is bijvoorbeeld niet langer verplicht in het openbaar vervoer. Is dat een opluchting of juist een onverstandig besluit? Verslaggever Josien Kodde peilde de stemming bij het trein- en busstation in Enschede.

17 maart