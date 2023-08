Veel te doen in laatste weekend van de vakantie: van gezellige marktjes tot nostalgische surfwedstrijden

indebuurt.nl Nieuwtje! Damesmode­ke­ten trekt in voormalig Jurgen Langezaal-pand

Altijd leuk als er een nieuwe winkel in hartje Enschede opent. En binnenkort is het weer zover. Het voormalige pand van Jurgen Langezaal staat niet lang meer leeg. Dameskledingzaak YAYA is de nieuwe huurder.